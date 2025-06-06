Обвиняемую в избиении опекаемого племянника жительницу Шушар отправили в СИЗО

Забившую до госпитализации опекаемого шестилетнего племянника жительницу петербургского поселка Шушары арестовали до 4 августа. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, решение об аресте по ходатайству следствия принял Пушкинский районный суд.

По данным следствия, обвиняемая жестоко обращалась с ребенком. Высказывала оскорбления и угрозы, а также систематически избивала.

Последняя экзекуция закончилась тем, что ребенок попал в больницу, где врачи диагностировали у него множественные травмы головы и тяжелую форму ушиба мозга.

Следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и истязаниях.

В минувший четверг, 5 июня, опекуншу-садистку задержали. На следующий день ей предъявили обвинение. В ходе допроса женщина призналась в жестоком обращении с племянником.

По данным источника 360.ru, под опекой тети мальчик оказался после того, как его мать лишили родительских прав из-за систематического злоупотребления алкоголем.