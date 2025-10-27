Обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбургской области арестовали

Обвиняемого в убийстве учительницы жителя города Бугуруслан отправили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

По версии следствия, днем 25 октября обвиняемый на почве ранее произошедшего конфликта напал на 56-летнюю женщину на Нагорной улице в Бугуруслане. Злоумышленник задушил свою жертву, когда та садилась в машину.

«С целью сокрытия следов преступления, фигурант уголовного дела поместил тело погибшей в автомобиль, сел за руль и поехал за пределы районного центра», — отметили в пресс-службе.

На трассе Бугуруслан — Карповка водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Обвиняемый попытался инсценировать ДТП. Он переложил труп жертвы на водительское сиденье и поджег машину. Затем он скрылся, но его быстро задержали правоохранители.

«Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражей. Межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

Источник 360.ru сообщил, что у задержанного было помешательство. Он начал обвинять педагога в колдовстве, якобы из-за ее заговора погибла его мать. Расправа над учительницей в Бугуруслане в Оренбургской области попала на видео.