Обвиняемого в убийстве таксиста и перестрелке на Рублевском шоссе арестовали

Обвиняемого в убийстве таксиста и перестрелке на Рублевском шоссе отправили под арест. Об этом сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, мужчина вместе с сообщником причастен к убийству водителя такси на Большой Филевской улице в Москве. После преступления его подельник оказал вооруженное сопротивление полицейским при задержании, его смертельно ранили. Сам обвиняемый рассказал и показал следователям, как совершалось убийство.

Ему предъявили обвинения нескольким тяжким статьям.

Как сообщили в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы, 6 февраля Замоскворецкий районный суд столицы утвердил арест. Обвиняемый будет находиться под стражей на время расследования уголовного дела.