Обвиняемого в убийстве спортсмена Исаева в Калуге арестовали

Задержанному по подозрению в убийстве спортсмена Дмитрия Исаева в Калуге предъявили обвинение, его отправили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СК по Калужской области.

Следователи на основании собранных доказательств ведут производство по статье «Убийство».

«Обвиняемый признал вину, по ходатайству следствия в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, 41-летний мужчина в ночь с 6 на 7 мая совершил не менее двух выстрелов в своего знакомого и скрылся с места происшествия. Его оперативно задержали в Брянской области при попытке скрыться в лесополосе.

Ранее в Сети появились предположительные кадры убийства Исаева. На видео можно заметить, как потерпевший разговаривал с мужчиной, когда стрелок подошел к нему сбоку и открыл огонь. Подлинность записи правоохранительные органы не подтверждали.