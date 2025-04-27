Обвиняемого в убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО

Обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба ВС России Ярослав Москалик, отправили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Басманный районный суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузина на срок один месяц 30 суток.
Следователи расследуют уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кузин признал свою вину.
На допросе мужчина сообщил, что его завербовали сотрудники СБУ за денежное вознаграждение. Выходцу с Украины пообещали заплатить за убийство российского генерал-лейтенанта 18 тысяч долларов. Кузина задержали в минувшую субботу, 26 апреля.
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