Обвиняемого в убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО

Суд арестовал обвиняемого в теракте против генерала Москалика на два месяца

Обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба ВС России Ярослав Москалик, отправили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузина на срок один месяц 30 суток.

Следователи расследуют уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кузин признал свою вину.

На допросе мужчина сообщил, что его завербовали сотрудники СБУ за денежное вознаграждение. Выходцу с Украины пообещали заплатить за убийство российского генерал-лейтенанта 18 тысяч долларов. Кузина задержали в минувшую субботу, 26 апреля.