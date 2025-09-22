Обвиняемого в убийстве дочери в Кропоткине арестовали на два месяца

Суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве дочери на Кубани

Кавказский районный суд вынес меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве дочери в Кропоткине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Инстанция рассмотрела ходатайство следствия. По материалам дела, отец трехлетней девочки 19 сентября забрал ее из дома и убил.

«После этого, желая скрыть преступление, мужчина заявил о похищении девочки», — сообщили в пресс-службе.

Следствие призвало заключить обвиняемого под стражу. Суд удовлетворил ходатайство и арестовал его на два месяца.

Ранее СК по Краснодарскому краю опубликовал видео, на котором отец признался в убийстве дочери. Девочку искали полиция, жители Кропоткина и волонтеры.