В Москве суд арестовал убийцу девушки из Нигерии на два месяца

Суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве девушки из Нигерии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Бабушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и на два месяца заключил Владимира Шилонцева под стражу.

Тело темнокожей девушки нашли рядом с жилым домом в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы.

По предварительным данным, она находилась в одной из квартир вместе с пьяным мужчиной. Между ними произошел конфликт, местный житель схватился за нож и зарезал девушку, затем вытолкнул тело из окна и скрылся.

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, был ранее судим, сообщил Telegram-канал Shot.