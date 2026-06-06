Обвиняемого в убийстве беременной девушки на востоке Москвы арестовали

Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве беременной девушки на востоке Москвы

Заключение под стражу до 4 августа получил в качестве меры пресечения обвиняемый в убийстве беременной женщины. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы, решение по ходатайству следствия вынес Преображенский районный суд.

Арестованный проходит по уголовному делу, возбужденному по статье об убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.

«Преображенский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Михаила Александровича <…> сроком до 4 августа 2026 года», — заявили в инстанции.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что обвиняемому 22 года. В ходе судебного заседания он просил не отправлять его под стражу. В ведомстве уточнили, что мужчина задушил беременную девушку в ходе ссоры.

Тело беременной девушки со следами удушения московские следователи обнаружили в квартире дома на Алтайской улице в минувший четверг, 4 июня. В ведомстве заявили, что подозреваемым по делу стал 22-летний знакомый погибшей.