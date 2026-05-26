Подозреваемого в совершении развратных действий задержали в Москве

Обвиняемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних задержали в Москве. По данным следствия, случай произошел на детской площадке в отношении двух подростков 2010 года рождения.

Мужчина 1967 года рождения находился на детской площадке на улице Артюхиной в Москве 20 мая 2026 года. Там он совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних 2010 года рождения. Об этом они сообщили родителям, после чего те обратились в полицию.

В кратчайшие сроки мужчину нашли, ему предъявили обвинения. Сейчас он заключен под стражу. Его проверят на причастность к совершению других аналогичных преступлений.