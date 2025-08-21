Обвиняемого в покушении на Авраама Руссо признали невиновным

Присяжные признали Тархана Эльдукаева, бывшего охранника бизнесмена Тельмана Исмаилова, невиновным в покушении на Авраама Руссо. Об этом рассказал 360.ru адвокат певца Андрей Алешкин.

Он заявил, что обсудит с музыкантом дальнейшие действия. Сам Руссо, по его словам, пока не знает о решении суда.

«Скорее всего, конечно, обжалуем это все, но присяжные — это самый независимый институт, это судьи фактов. Поэтому, значит, не нашли достаточности фактических обстоятельств», — предположил адвокат.

По версии следствия, летом 2006 года Исмаилов заказал Руссо и для этого выделил Эльдукаеву 100 тысяч долларов. Певец получил несколько огнестрельных ранений, но выжил и после этого переехал в США.

Также Эльдукаева обвиняли в похищении музыканта двумя годами раньше. Тогда Руссо похитили, привезли в московский ресторан «Прага» и избивали, пока музыкант не выполнил требований Исмаилова. По этому делу истек срок давности.