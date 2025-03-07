Обвиняемого в подрыве банкомата в ТЦ Москвы арестовали

Суд Москвы заключил под стражу мужчине, подорвавшему банкомат в ТЦ «Свиблово». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Мужчину обвинили в умышленном повреждении имущества и арестовали до 6 мая 2025 года.

По предварительным данным, 20-летний мужчина проник в помещение банка, подошел к банкомату, поджег фитиль петарды и бросил ее в купюроприемник, после чего скрылся.

«Вину мужчина признал и показал, что хотел пройти платные курсы, для этого нужно было 200 тыс. рублей, и он решил их похитить», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Три петарды злоумышленник купил на маркетплейсе. За деньгами он не вернулся, потому что испугался.