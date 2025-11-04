Обвиняемого в отмывании денег блогера Гасанова снова объявили в розыск

Блогера Гусейна Гасанова снова объявили в розыск в России. Об этом свидетельствует информация в базе данных МВД России.

«Гасанов Гусейн <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК <…> Переобъявлен», — уточнили в ведомстве.

Гасанов — автор курса «Мышление миллионера», где он обещал научить подписчиков зарабатывать деньги честно и быстро рассчитываться по кредитам.

В мае Чертановский районный суд Москвы заочно арестовал блогера. Его обвинили в легализации денежных средств в особо крупном размере. По этой статье Гасанову грозит до семи лет лишения свободы. Тогда МВД впервые объявило фигуранта в розыск, и в электронной базе министерства появилась карточка с его данными.