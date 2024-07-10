Обвиняемого в мошенничестве предпринимателя Новицкого оставили под домашним арестом

Мосгорсуд не стал освобождать бизнесмена Новицкого из-под домашнего ареста

Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

Тверской районный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу и оставил бизнесмена Евгения Новицкого под домашним арестом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты попросили суд смягчить меру пресечения до запрета определенных действий, так как предприниматель является пенсионером и имеет проблемы со здоровьем. Сам Новицкий свою вину не признал и заявил, что не имеет отношения к каким-либо преступлениям.

По версии следствия, подсудимый спланировал вместе с сообщниками схему для похищения пенсионных резервов и накоплений АО «НПФ „Урал ФД“» под видом покупки ценных бумаг на бирже. Новицкого обвинили по шести эпизодам.

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