Обвиняемого в мошенничестве предпринимателя Новицкого оставили под домашним арестом

Тверской районный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу и оставил бизнесмена Евгения Новицкого под домашним арестом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты попросили суд смягчить меру пресечения до запрета определенных действий, так как предприниматель является пенсионером и имеет проблемы со здоровьем. Сам Новицкий свою вину не признал и заявил, что не имеет отношения к каким-либо преступлениям.

По версии следствия, подсудимый спланировал вместе с сообщниками схему для похищения пенсионных резервов и накоплений АО «НПФ „Урал ФД“» под видом покупки ценных бумаг на бирже. Новицкого обвинили по шести эпизодам.