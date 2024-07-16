Обвиняемого в финансировании «Азова» петербуржца оправдали

Первый Западный окружной военный суд заявил о невиновности жителя Санкт-Петербурга Игоря Сиомика, проходящего по делу о финансировании украинского нацформирования «Азов»*. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По версии следователей, Сиомик вступил в переписку с представителем националистического объединения и по его указанию встретился с неизвестным, который вручил обвиняемому 20 тысяч рублей. Добавив собственные деньги, подсудимый перевел в поддержку «Азова» сумму в 110 тысяч рублей.

После задержания Сиомика обвинили в содействии террористической деятельности и незаконном создании юридического лица

В ходе разбирательства дела суд установил, что подсудимый продал свою банковскую карту неустановленному лицу, а привязанный к ней номер телефона принадлежал гражданину Молдавии. Также суд отметил, что место перевода средств отличалось от того, где в момент транзакции находился обвиняемый.

Военный суд оправдал Сиомика из-за отсутствия состава преступления в содействии террористической деятельности и признал за ним право на реабилитацию. По второй статье подсудимый получил два года и восемь месяцев колонии-поселения. Но с учетом срока отбытого ареста мужчину освободили в зале суда.

В конце июня Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 12 годам колонии по делу о государственной измене. В материалах дела говорится, что мужчина снимал на видео военную технику и адреса размещения подразделений российских войск. Всю информацию он передавал другому государству.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.