Обвиняемая в жестоком убийстве 3-летнего сына екатеринбурженка вышла на свободу

Суд присяжных в Екатеринбурге оправдал мать по делу об убийстве 3-летнего сына

Мать погибшего от побоев трехлетнего мальчика в Екатеринбурге вышла из-под стражи. Суд присяжных оправдал ее, но это не окончательный вердикт, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Мальчик умер в апреле 2025 года в квартире дома на Сиреневом бульваре. По версии следствия, мать избила сына и только через сутки, после вмешательства знакомого, показала врачам. После возвращения из больницы он получил новые травмы, на этот раз не совместимые с жизнью.

На рассмотрении дела судом присяжных настояла сама обвиняемая. Заседание прошло 13 февраля, коллегия из восьми человек признала ее невиновной по всем инкриминируемым преступлениям. Женщину освободили из-под стражи в зале суда.

«Вердикт присяжных обязателен для судьи. <…> Судебный процесс не закончен, впереди — обсуждение последствий вердикта со сторонами. Следующее судебное заседание состоится 16 февраля», — сообщили представители облсуда.

Матери убитого мальчика грозило до 20 лет тюрьмы, заявила ранее пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области. Уголовное дело возбудили по факту убийства малолетнего с особой жестокостью, умышленного причинения вреда здоровью малолетнему средней тяжести и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

