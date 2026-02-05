Мужчину, швырнувшего ребенка на пол в Шереметьеве, признали невменяемым

Химкинский городской суд признал белоруса Владимира Витикова, в июне прошлого года швырнувшего чужого ребенка об пол в аэропорту Шереметьево, невменяемым и постановил направить его на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

При этом гражданский иск родителей потерпевшего о компенсации за лечение и моральный вред оставили без рассмотрения, поскольку его нужно рассматривать в отдельном производстве.

Адвокат семьи потерпевшего Теюб Шарифов назвал приговор ожидаемым и заявил, что в качестве соответчика по гражданскому иску планируется привлечь работодателя Витикова.

«В отдельное производство выделено и уголовное дело против должностных лиц аэропорта Шереметьево, которые допустили халатность», — добавил он.

Также юрист заявил о планах обратиться в белорусские правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности врачей, выдавших Витикову фиктивные справки об отсутствии психического заболевания.

Прошлым летом Витиков, прилетев в Москву из Каира, подошел к незнакомому двухлетнему мальчику и с силой бросил его о пол. Ребенок получил тяжелые травмы. Экспертиза показала, что нападавший был под наркотиками. На суде он признал, что страдает шизофренией.