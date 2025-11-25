Обвиняемая в растрате депутат из ДНР владела 285 объектами недвижимости
Депутат народного совета Донецкой Народной Республики Татьяна Бондаренко, обвиняемая по коррупционной статье, приобрела 285 объектов недвижимости. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости».
Чтобы скрыть информацию о владении недвижимостью, депутат перерегистрировала часть из них под видом заключения договоров дарения на своего брата.
«Активно приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений», — отметили в документах.
Цена недвижимости многократно превышала суммарный доход депутата и ее родственников. Против женщины возбудили дело по статье о присвоении или растрате.
Ранее в расхищении бюджета и превышении полномочий обвинили бывшего замгубернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева. Экс-чиновника уже осудили на 13 лет за мошенничество.
По версии следствия, он в период в 2017 по 2019 год вывел более 2,5 миллиарда рублей, направленных на разработку проектно-сметной документации для трассы М-12 «Восток».