Обвиненный в коррупции экс-полковник ФСБ улетел лечиться в Дубай вместо суда

Экс-полковник ФСБ Дмитрий Фролов, которого обвинили в коррупции в особо крупном размере, улетел в Дубай — там он лечится от проблем с сердцем. Об этом в беседе с «Ведомостями» заявил его адвокат Андрей Андрусенко.

Московский гарнизонный военный суд начал повторное рассмотрение дела бывшего сотрудника управления «К» ФСБ, полковника Дмитрия Фролова. Его обвинили в получении взяток от руководства банка «Кредитимпэкс» на сумму более 87 миллионов рублей.

Во время слушаний установили, что Фролов покинул Россию и сейчас в Дубае, где борется с сердечной болезнью.

Судья Антон Голиков заявил, что подсудимый получил уведомление о слушании по последнему московскому адресу и по телефону. Адвокат Фролова отметил, что связаться с его подопечным сейчас трудно, но представил медицинские справки с переводом с арабского. В документах сказано, что в сентябре 2025 года экс-полковник ФСБ обращался к врачу с жалобами на сердце. Ему рекомендовали ложиться в больницу.

На предыдущем заседании Фролов просил рассмотреть дело в его отсутствие. Однако судья, принимая во внимание серьезность обвинений, отказал в этом и призвал обеспечить явку подсудимого. Второй обвиняемый, экс-акционер банка «Кредитимпэкс» Георгий Шкурко, присутствовал в зале, но давал показания сидя из-за плохого самочувствия.

