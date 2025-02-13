Обвинение запросило для Блиновской шесть лет лишения свободы

Гособвинение запросило для блогера Елены Блиновской шесть лет лишения свободы, штраф в 1,5 миллиона рублей и запрет на занятия бизнесом на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Кроме того, прокурор попросила суд конфисковать у подсудимой и ее супруга все арестованное имущество — деньги на счетах, земельные участки, машино-места, здания и помещения, а также два дорогих автомобиля.

Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте платежных средств. По мнению гособвинителя, блогер делала все это умышленно и лжет, когда говорит, что делегировала финансовые вопросы другим людям.

«Действительно ли Блиновская была лишь феей и селебрити, работа которой заключалась лишь в написании марафонов? Мы уверены, что нет», — подчеркнула прокурор.

Ранее обвинение снизило денежные требования к «королеве марафонов» с 918 до 587 миллионов рублей, поскольку она погасила часть долгов по налогам.