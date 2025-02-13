Блиновской списали часть долга. Почему это произошло?

Обвинение снизило требования к Елене Блиновской с 918 до 587 миллионов рублей, поскольку она погасила часть налогового долга. Об этом 360.ru сообщил юрист блогера Иван Морозов.

Морозов подчеркнул, что не имеет отношения к уголовному процессу Блиновской, однако является ее юристом и может пояснить решение прокурора.

«В рамках уголовного дела прокурором был заявлен гражданский иск — то есть прокурор требовал взыскать с Елены ущерб, который по мнению стороны обвинения был причинен ее действиями. Изначально это было 918 миллионов рублей, но с учетом тех оплат, которые поступили с момента предъявления гражданского иска до сегодняшнего дня, осталась сумма в 587 миллионов. Судя по всему, прокуратура и уточнила эту цифру», — сказал Морозов.

Получить комментарий адвоката Блиновской Наталии Сальниковой на момент публикации не удалось.

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