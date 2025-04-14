Обвинение запросило 14 лет для Валерия Шляфмана по делу об убийстве Талькова

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга закончились прения по уголовному делу об убийстве певца Игоря Талькова, в котором обвиняют его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Обвинение просит для Шляфмана 14 лет лишения свободы, а защита настаивает на его оправдании. Подсудимый живет в Израиле и его не выдают, поэтому процесс проходит заочно.

По данным следствия, 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» Шляфман, повздорив с представителем певицы Азизы Игорем Малаховым из-за порядка выступлений, выхватил у него пистолет и попытался выстрелить, но попал в Талькова. Певец умер до прибытия врачей.

Сам Шляфман на первоначальном этапе препятствовал следствию и утверждал, что роковой выстрел совершил Малахов.

Ранее Азиза призналась, что морально устала от этого расследования, затянувшегося более чем на 30 лет.