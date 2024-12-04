Певица Азиза заявила, что устала от расследования дела об убийстве музыканта Талькова
Певица Азиза дала интервью сайту телеканала «Звезда» во время визита на очередное заседание по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова.
Артистка заявила, что морально устала от столь продолжительного расследования. Напомним, исполнитель погиб в 1991 году.
«Игоря Талькова вернешь? <…> Главное, чтобы в людей вернулось осознание, что где-то они ошиблись, сделали осечку. Жизнь дана, чтобы осознавать свои проступки», — отметила Азиза.
Любое действие, добавила звезда, должно иметь логическое завершение.
Напомним, конфликт в Петербурге, который и обернулся гибелью Талькова, разгорелся из-за очередности выступлений. Во Дворце спорта «Юбилейный» произошла потасовка со стрельбой.