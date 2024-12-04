Певица Азиза заявила, что устала от расследования дела об убийстве музыканта Талькова

Певица Азиза дала интервью сайту телеканала « Звезда » во время визита на очередное заседание по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова.

Артистка заявила, что морально устала от столь продолжительного расследования. Напомним, исполнитель погиб в 1991 году.

«Игоря Талькова вернешь? <…> Главное, чтобы в людей вернулось осознание, что где-то они ошиблись, сделали осечку. Жизнь дана, чтобы осознавать свои проступки», — отметила Азиза.

Любое действие, добавила звезда, должно иметь логическое завершение.

Напомним, конфликт в Петербурге, который и обернулся гибелью Талькова, разгорелся из-за очередности выступлений. Во Дворце спорта «Юбилейный» произошла потасовка со стрельбой.