Обстановку в скандальном рехабе в Подмосковье показали на видео

В частном реабилитационном центре «Неугасимая надежда» в Егорьевске, где издевались над постояльцами, при заселении установили решетки на окна и камеры. Об этом 360.ru рассказала живущая по соседству женщина.

На кадрах изнутри заведения на первый взгляд обстановка стандартная — стоят столы, книжные шкафы и диваны.

«Мы переживали, но никаких неприятностей они нам не принесли, все было тихо, криков тоже не было. Когда поняли, какое тут заведение, стало страшновато, потому что мало ли что. Видели постояльцев со спины, молоденькие девушки и мальчики, летом занимались огородом», — отметила собеседница 360.ru.

По данным источника, людей в рехабе держали с 2022 года. Официально не работавший владелец центра сколотил из остальных работников целую группу для контроля над постояльцами.