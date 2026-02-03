Обстановку у стен уфимской гимназии после нападения школьника сняли на видео

Возле гимназии в Уфе, на которую утром напал девятиклассник, собрались родители, внутрь пока никого не пускают. На месте дежурят правоохранительные органы. Видео с места событий появилось в распоряжении 360.ru.

По предварительной информации, около девяти часов утра по московскому времени девятиклассник пришел на занятия с пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в троих одноклассников и учителя, после чего взорвал петарду.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС и Росгвардии задержали нападавшего. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что пострадавших нет, и заверил, что держит ситуацию на контроле.

Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе о халатности. Прокуратура проводит собственную проверку случившегося и взяла на контроль расследование.