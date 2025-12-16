Обстановку у школы в Горках-2 после поножовщины сняли на видео

Появились кадры от стен школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, в которой подросток ударил ножом охранника и школьника и распылил газовый баллончик. У школы до сих пор стоят машины скорой помощи, территория огорожена лентой.

Нападение произошло около девяти часов утра. Охранник получил ранение, ребенок погиб. Другие школьники не пострадали, их удалось эвакуировать. Сейчас всех разместили в поселковом Доме молодежи.

Нападавшего задержали и доставили в следственные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Предположительно, 15-летний подросток — сторонник одного из экстремистских движений.