Обстановка около офиса банка в Путилкове, где подросток подорвал банкомат, попала на видео

Обстановка с места поджога в красногорском банке попала на видео

Подросток поджег банкомат в ПГТ Путилково в Красногорске. Видео с места пожара появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что в результате ЧП получили повреждения двери банковского отделения, расположенного в жилом здании. Улицу усеяло осколками стекла, в дверном проеме виден обгоревший металл.

На месте работают правоохранители, они оцепили часть здания.

Полиция установила, что поджигателем оказался 16-летний школьник. Его задержали по горячим следам.

Прокуратура сообщила, что подросток действовал по указке неизвестных лиц, которые связались с ним по телефону. По их заданию старшеклассник пронес в банк канистру с горючим и поджег банкомат. В результате пожара обошлось без пострадавших, огонь оперативно потушили.

Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ЧП. Очевидец в беседе с 360.ru рассказал, что устроивший поджог подросток выглядел «как неформал», у него были черные длинные волосы.