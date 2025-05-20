Общий ущерб от теракта в «Крокусе» составил около шести миллиардов рублей

Ущерб от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье составил около шести миллиардов рублей. Об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин во время выступления на XIII Петербургском международном юридическом форуме.

«Шесть миллиардов рублей — общий ущерб от террористической атаки», — процитировало его РИА «Новости».

Также Бастрыкин заявил, что по уголовному делу о теракте проходят более 2,3 тысячи человек, 19 арестовали. В числе арестованных есть и сами исполнители. Все они входили в организованную группу.

Потерпевшими по делу проходят 2307 человек. Уголовное разбирательство насчитывает 500 томов, отметил глава Следкома.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел в прошлом году, 22 марта. Группа из четырех вооруженных террористов открыла стрельбу в холле, а перед бегством подожгла здание. В результате погибли 145 человек.