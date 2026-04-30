Обрили, заковали в цепи и топили в реке. Россиянку хотели убить за то, что она выдала преступника

Две россиянки получили сроки за пытки и попытку убийства знакомой

В Саратовской области осудили двух участниц зверской расправы над 25-летней женщиной. Жительницу Энгельса пытались убить за то, что она сообщила силовикам местонахождение бывшего сожителя, отца своего ребенка, который находился в розыске, сообщила «Газета.ru» .

Конфликт начался после того, как девушка «сдала» бывшего мужа сотрудникам УФСИН. Мужчину объявили в розыск после того, как он не явился в колонию-поселение — ранее его приговорили к году заключения за кражу.

Злоумышленник скрывался у друзей вместе с ребенком. Полиция его задержала, а женщина забрала сына. Приятели преступника решили ей отомстить.

Они подкараулили женщину у такси, на глазах у сына отрезали ей волосы и затащили в подвал гаража. Били женщину при ребенке. Затем преступники решили утопить девушку, отвезли ее на ближайшее озеро, заковали в цепи и скинули с моста.

Пострадавшей удалось выплыть. На берегу ее снова схватили и заперли в погребе. Пострадавшую нашел знакомый сестры только на следующее утро. Врачи зафиксировали у женщины пробитую голову, сломанные ребра и тяжелое психическое расстройство.

Преступникам удалось сбежать, однако их быстро поймали. Оказалось, что на женщину из Энгельса напали две девушки и их сообщник. Злоумышленницам суд назначил по девять лет колонии. Дело мужчины еще рассматривается.

