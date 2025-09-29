Образы блогеров-миллионников помогли мошенникам украсть у россиян 300 млн рублей

Мошенники разработали новые схемы обмана, в которых задействуются образы известных блогеров. Об этом РБК сообщила компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью F6.

Аферисты используют угнанные аккаунты звезд, логотипы компаний и образы медийных персон в мошеннических программах, специализирующихся на теме лотерей и розыгрышей коробочек. Такой метод повышает уровень доверия со стороны граждан.

Мошенники внушают жертве, что она «выигрывает приз» и предлагают ввести данные карты для получения выигрыша.

«Далее возможны два варианта развития событий: либо жертве предлагается самостоятельно осуществить перевод по реквизитам, указанным на странице, тогда она лишается средств, либо жертва вводит данные карты, после чего злоумышленники получают к ней доступ», — отметили в F6.

По данным компании, преступники благодаря связанным с темой коробочек мошенническим программам похитили у пользователей более 300 миллионов рублей. Всего F6 выявила более 100 шаблонов-офферов, где почти в половине случаев использовались лица публичных персон, в 60% — бренды.

Ранее аферисты начали обзванивать россиян с индийских номеров. Они начинаются с +91, а следующая цифра обозначает город.