Обманувшего москвича билетами банка приколов мошенника задержали

Московские полицейские задержали иностранца, обманувшего горожанина на 30 миллионов рублей при помощи билетов банка приколов. Об этом сообщило МВД Медиа .

По данным следствия, несколько недель назад москвич хотел обменять доллары на рубли по выгодному курсу и нашел объявление в интернете.

Приехав к покупателю валюты на Пресненскую набережную и сев в его Mercedes, пострадавший передал ему 330 тысяч долларов, а взамен получил «рубли».

Когда иностранец уехал, пострадавший понял, что ему выдали билеты банка приколов. Он обратился в полицию. Мошенника удалось вычислить, задержать, а затем и взять под стражу. Задержанный признался, что уже успел потратить похищенные деньги. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее жительница Московской области попросила любовника убить мужа, а затем расплатилась с ним билетами банка приколов. Обоих задержали и предъявили обвинение в убийстве.