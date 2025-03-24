Обманувшего москвича билетами банка приколов мошенника задержали
Московские полицейские задержали иностранца, обманувшего горожанина на 30 миллионов рублей при помощи билетов банка приколов. Об этом сообщило МВД Медиа.
По данным следствия, несколько недель назад москвич хотел обменять доллары на рубли по выгодному курсу и нашел объявление в интернете.
Приехав к покупателю валюты на Пресненскую набережную и сев в его Mercedes, пострадавший передал ему 330 тысяч долларов, а взамен получил «рубли».
Когда иностранец уехал, пострадавший понял, что ему выдали билеты банка приколов. Он обратился в полицию. Мошенника удалось вычислить, задержать, а затем и взять под стражу. Задержанный признался, что уже успел потратить похищенные деньги. Против него возбудили уголовное дело.
Ранее жительница Московской области попросила любовника убить мужа, а затем расплатилась с ним билетами банка приколов. Обоих задержали и предъявили обвинение в убийстве.