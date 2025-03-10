Аферист обменял москвичу 330 тысяч долларов на купюры «банка приколов»

Мошенник обманул москвича, решившего обменять доллары на рубли. Вместо настоящей валюты мужчина получил купюры «банка приколов», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, мужчина обратился за помощью после того, как потерял почти 30 миллионов рублей во время попытки обмена валюты.

Пострадавший рассказал, что начал переписываться в Telegram с неизвестным ему человеком. Незнакомец пообещал обменять доллары США на рубли.

На прошлой неделе мужчина передал своему собеседнику 330 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей по нынешнему курсу), а в обмен получил фальшивые деньги — билеты «банка приколов».

После этого аферист исчез, словно его и не было. А обманутый москвич обратился в полицию. По факту случившегося возбудили дело о мошенничестве.

Ранее пожилая петербурженка помогла полицейским с поличным задержать курьеры аферистов, которому вручила купюры «банка приколов».