Обманутая россиянка оставила без света почти 40 домов. Теперь ей грозит до 20 лет ИК

Жительнице Сибири, которую мошенники уговорили поджечь трансформатор в Киренске, грозит до 20 лет тюрьмы по террористической статье. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash .

Девушка рассказала на допросе, что аферисты под видом налоговой сообщили ей о взломе аккаунта на «Госуслугах». После этого они убедили россиянку взять кредит на 300 тысяч рублей и перевести деньги. Мошенники также потребовали от жертвы купить горючее и поджечь важные объекты.

Из-за диверсии 38 домов и шесть учреждений обесточило. Пожар до приезда спасателей помогли потушить очевидцы.

Ранее 29-летняя жительница Петербурга попыталась поджечь здание охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Девушка бросила в объект МВД две бутылки с зажигательной смесью. Во время допроса она призналась, что совершить диверсию ее убедили телефонные мошенники, которым она перевела крупную сумму денег.

По информации Telegram-канала Baza, девушка вела блог о криминальной психологи и маньяках. Ее ролики набирали более 100 тысяч просмотров.