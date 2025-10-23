Блогерша попыталась поджечь здание МВД в Петербурге

В Санкт-Петербурге девушка бросила две бутылки с зажигательной смесью в здание полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Ее задержали сотрудники учреждения, сообщила пресс-служба городского управления СК.

На допросе девушка рассказала, что действовала по указанию телефонных мошенников, которым ранее передала денежные средства. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

По данным Telegram-канала Baza, поджигательницей оказалась 29-летняя Диана. Она ведет видеоблог по тематике преступных трендов, рассказывая о маньяках и криминальной психологии. В общей сложности ее ролики посмотрели более 100 тысяч раз.

Предварительно, украинские мошенники обманули девушку на один миллион рублей, а затем под предлогом возвращения средств убедили совершить теракт. Блогерша успела кинуть одну бутылку, которая разбилась об асфальт и не причинила существенного вреда.

Ранее неизвестные попытались поджечь синагогу в Обнинске.