Обманутая мошенниками на 29 млн рублей пенсионерка получила билеты «банка приколов»

Телефонные мошенники обманом заставили московскую пенсионерку отдать 29 миллионов рублей «для проверки» и вернули ей вместо денег билеты «банка приколов». Подробности сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленники позвонили пожилой женщине с просьбой подтвердить прикрепление к поликлинике, отправив код по СМС. После этого пенсионерке начали звонить «представители банка» и запугивать, что неизвестные получили доступ к личным счетам.

Доверчивая женщина заявила, что хранит средства в банковской ячейке. Ее убедили отдать все деньги для «специальной проверки» курьеру. Злоумышленники не остановились после их получения и снова прислали посыльного с фальшивыми купюрами, которые пенсионерка положила в ячейку.

Обман раскрыл ее муж, которому пожилая женщина рассказала о странной проверке денег. Пара написала заявление в правоохранительные органы. Полицейские установили личность курьера мошенников. После задержания он рассказал, что также стал жертвой аферистов и считал, что выполняет указания сотрудников силовых структур.

В минувший четверг, 29 января, правоохранители накрыли московскую базу телефонных мошенников, совершивших массовые обзвоны для выманивания денег у доверчивых россиян. В пресс-службе СК заявили, что в результате проведенной операции задержали 10 операторов «сим-боксов».