Обладательница самой большой груди в России оказалась в полицейском участке

Обладательницу самой большой груди в России Ирен Феррари (настоящее имя — Ирина Мацыно) задержали в ЖК «Рублевское Предместье» в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам женщины, ее отправили в полицейский участок за нецензурную лексику в адрес сотрудников правоохранительных органов. Модели показали видео, на котором девушка, похожая на нее, матерится в адрес стражей порядка. Мацыно отметила, что не делала этого, а на кадрах сняли не ее.

Также Феррари рассказала журналистам, что упала из машины при задержании и получила травму головы.

В беседе с РЕН ТВ модель предположила, что за случившемся может стоять ее бывший молодой человек из Махачкалы. Он вместе с участковым из Красногорска якобы собирался украсть ее.

Ранее стало известно о смерти экс-обладательницы самых больших губ в России Кристины Рей. Модель нашли голой канализационном коллекторе в Сочи. Семья женщины считает, что причина случившегося носит криминальный характер.