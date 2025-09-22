Объявленного в розыск экс-депутата Госдумы Бальбека задержали в КБР

Занимавшего посты заместителя главы правительства Крыма и депутата Госдумы Руслана Бальбека задержали в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщила пресс-служба крымского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что бывший чиновник и депутат находился в федеральном розыске по уголовным делам о неправомерном доступе к компьютерной информации и клевете. По этому делу суд вынес заочное решение об аресте Бальбека.

«Полиция продолжает необходимые оперативно-следственные действия. По их итогам примут процессуальное решение. Предварительное расследование по делу продолжается», — заявили в пресс-службе МВД Крыма.

Республиканский главк МВД объявил Руслана Бальбека в розыск в середине августа. Вместе с бывшим депутатом начались поиски 39-летнего Андрея Цурканенко и 64-летнего Сергея Крылова. В чем именно их обвинили, в ведомстве тогда не сообщали.