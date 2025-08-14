Бывшего депутата Госдумы от Крыма объявили в розыск

Управление МВД по Республике Крым объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с бывшим депутатом разыскивают неких 39-летнего Андрея Цурканенко и 64-летнего Сергея Крылова. Какую статью им вменяют, не сообщается. Жителей, знающих, где они могут находиться, призвали сообщить в дежурную часть.

Бальбек входил в состав фракции «Единая Россия» в седьмом созыве Госдумы от Крыма и Севастополя. Сложил полномочия в октябре 2021 года, не сумев переизбраться в парламент.

Ранее бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин, вынужденный сложить полномочия после скандала с незаконной охотой, за которую получил условный срок, рассказал, как относится к шуткам про себя и лосей.