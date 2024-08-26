Обезглавленный скелет байкера нашли в лесу под Петербургом

РЕН ТВ: скелет байкера с отрубленной головой нашли в Ленинградской области

Фото: Freepik

Скелет байкера с отрубленной головой обнаружили в лесу в Ленинградской области. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала рассказал, что на теле у скелета была байкерская куртка. Его голова находилась в трех метрах от тела.

Труп нашел грибник в полутора километрах от дороги в сторону Выборга. Тело было наполовину погружено в воду. Когда мужчина увидел его, то сразу сообщил в полицию.

Ранее житель Томской области нашел пакет с человеческой головой внутри. История началась с того, что он подвозил попутчика, который во время пути попросил остановиться, вышел и выкинул «мусор». Уже после поездки водитель увидел кровь на месте, где сидел незнакомец. Он решил проверить, что именно выкинул пассажир. Оказалось, вместо «мусора» в пакете находилась голова человека.

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