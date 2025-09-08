Обезглавленное тело гендиректора российской компании нашли в Калининграде
Под Калининградом нашли без головы гендиректора компании по добыче солей
Рядом с поселком Солнечное в Гурьевском районе Калининградской области нашли тело генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело обнаружили под мостом, на нем находился закрепленный буксировочный трос.
В пресс-службе регионального Следственного управления СК России информацию подтвердили. Следователи уже начали проверку.
«По факту смерти жителя Калининграда проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего», — заявил собеседник агентства.
Telegram-канал Shot добавил, что погибшим оказался глава предприятия «К-Поташ Сервис» Алексей К., учредителями которого выступают кипрская и нидерландская компании.
