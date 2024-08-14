Обезглавивший инвалида россиянин ушел на СВО до вынесения приговора

Убивший инвалида экс-лидер МГЕР из Сатки Трифонов ушел с подельником на СВО

В Челябинской области экс-председатель саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Сергей Трифанов и его сообщник Вячеслав Галявов, обвиняемые в убийстве и обезглавливании инвалида, отправились на спецоперацию до вынесения приговора. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

«Подсудимые подписали контракт с Минобороны РФ и отправились на СВО. В настоящее время уголовное дело в их отношении приостановлено», — говорится в материале.

Трифанова и Галявова задержали два года назад. Их обвинили в жестоком убийстве с последующим обезглавливанием инвалида. Трифанову также предъявили обвинения в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Агентство уточнило, что в пресс-службе регионального СКР пока никак не прокомментировали отправку обвиняемых в зону СВО.

Ранее бывший замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, обвиняемый в получении взятки на сумму 18 миллионов рублей, сообщил на судебном заседании, что записался на СВО.