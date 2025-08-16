Подросток в Италии погиб, упав с надувного матраса

Во время семейного отдыха на юге Италии погиб 15-летний юноша. Он утонул, упав с надувного матраса на общественном пляже в окрестностях города Лидо-ди-Фермо, сообщил сайт Virgilio Notizie .

Днем 14 августа трое мужчин вошли в воду с двумя надувными матрасами, отец и сын заняли один на двоих. Когда компания подплыла к рифам, подросток соскользнул, захлебнулся и ушел под воду прямо на глазах у родителя.

Взволнованный дядя тоже начал тонуть. Его брат залез на камни, чтобы отыскать сына. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиция и карабинеры, к поискам подключились шесть судов береговой охраны. Водолазы обнаружили тело мальчика на морском дне на глубине четырех-пяти метров.

В течение 40 минут парамедики делали ему массаж сердца и в 16:10 по местному времени констатировали смерть. Останки отправили на экспертизу, так как по одной из версий, подросток утонул из-за внезапного недомогания.

