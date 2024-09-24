Ножи и рукописи изъяли у готовивших теракт заключенных нижегородской колонии

Заключенные нижегородской колонии создали ячейку запрещенного в России религиозного объединения и разработали план побега. Но еще на стадии подготовки их деятельность пресекли силовики. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

По данным ведомства, осужденные также пропагандировали радикальные религиозные догматы и приглашали присоединиться к ним других сидельцев.

Свой побег группа начала планировать еще в августе. Радикалы приготовили запрещенные на территории колонии предметы для реализации своего плана. Для выхода из исправительного учреждения они хотели сорвать работу надсмотрщиков. Но все противоправные действия сорвали сотрудники СК, ФСБ, ФСИН и МВД по Нижегородской области.

В ходе обыска криминалисты забрали у заключенных экстремистскую литературу, рукописи и ножи. Участников заговора отправили в СИЗО для изоляции от других заключенных.

Следователи завели против заговорщиков уголовные дела об участии и организации в экстремистской организации, покушении на побег из мест лишения свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также покушение на дезорганизации работы колонии. Пока все несостоявшиеся беглецы проходят подозреваемыми.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, а также предпосылки, которые толкнули заключенных на совершение этих преступлений.

Ранее нижегородское издание NewsNN сообщило, что группа заключенных в колонии № 6 в Варнавинском округе готовило теракт против сотрудников исправительного учреждение. Сколотившие религиозную общину осужденные готовили нападение на охранников для побега.