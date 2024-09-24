Попытку теракта пресекли в нижегородской колонии

NewsNN: в колонии № 6 в Нижегородской области пресекли теракт против сотрудников

Группа заключенных намеревалась совершить террористический акт против сотрудников исправительной колонии № 6 в Варнавинском округе Нижегородской области. Об этом сообщило издание NewsNN .

По информации источника, группа лиц создала тюремную общину в ИК-6 и планировала напасть на сотрудников колонии с целью побега. Правоохранители обезвредили радикалов, Следственный комитет завел уголовные дела.

В 2024 году заключенные уже совершали теракты в российских исправительных учреждениях. В июне они взяли заложников в ростовском СИЗО, а в августе — в Волгограде.

В последнем случае четверо арестантов взяли в заложники несколько человек, потребовали вертолет и деньги, а также возможность беспрепятственно пересечь российскую границу. В результате четверо заложников скончались, еще троих доставили в тяжелом состоянии в реанимации.