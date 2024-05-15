Новосибирскому диверсанту вынесли приговор | 360°

Криминал 15 мая 2024, 01:37 Новосибирскому диверсанту вынесли приговор Житель Новосибирска получил 12 лет тюрьмы за попытку диверсии на железной дороге РИА «Новости»

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Суд приговорил 48-летнего жителя Новосибирска Дмитрия Гурулева* к 12 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге и сотрудничество с террористической иностранной организацией. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Гурулева* признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет, первые три из которых он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также Гурулеву* придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

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По версии следствия, осужденный изготовил взрывчатку у себя дома и в ноябре 2022 года попытался подорвать железную дорогу на станции Сибирская.

«Он разместил емкость с зажигательным веществом на цистерне с дизельным топливом грузового поезда <…> и поджег фитиль, после чего цистерна воспламенилась, однако взрыва и пожара не произошло», — сообщили в ведомстве.

Гурулева* координировали через мессенджер с территории Украины. Свою вину новосибирец не признал.

В начале апреля текущего года ФСБ предотвратила диверсию на Калужской железной дороге. Силовики задержали местного жителя, заподозрив его в попытке поджога железнодорожной инфраструктуры.

* Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.