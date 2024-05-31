Новосибирского депутата заподозрили в получении взятки в 3,5 миллиона рублей

Депутата в Новосибирске задержали за взятку более чем в 3,5 миллиона рублей

В Новосибирске на депутата возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, с сентября 2022 года по январь 2023-го депутат по одномандатному избирательному округу № 11 получил 3,5 миллиона рублей от главы строительной компании. Взамен он пообещал свое покровительство и помощь в решении вопросов в сфере градостроительства.

Чиновника привезли к следователям на допрос. За получение взятки в особо крупном размере ему грозит до пятнадцати лет колонии, а также штраф до семидесятикратной суммы взятки. Прокуратура Новосибирска взяла на контроль расследование уголовного дела депутата.

На днях в Москве Басманный суд арестовал имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о коррупции. Против него возбудили три уголовных дела о взятках и превышении должностных полномочий.