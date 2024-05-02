Экс-депутата на Урале арестовали за взятку на сумму 2 млн рублей | 360°

Криминал 02 мая 2024, 10:03 Экс-депутата на Урале арестовали за взятку на сумму 2 млн рублей Экс-депутата ЗК Свердловской области Мякишева арестовали вслед за Кислицыным Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего депутата законодательного собрания Свердловской области Павла Мякишева. Его обвинили в даче взятки заместителю министра энергетики и ЖКХ региона Андрею Кислицыну, сообщил сайт Ura.ru.

«По версии следствия, Мякишев мог передать Кислицыну — своему однокурснику — около двух миллионов рублей в интересах крупной энергетической компании», — сказал источник издания.

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Павла Мякишева арестовали 28 апреля — в тот же день, что и предполагаемого получателя взятки. Пресс-служба Ленинского райсуда сообщила, что он пробудет в изоляторе по меньшей мере два месяца, до 26 июня.

Депутатом Павел Мякишев являлся с 2016 по 2021 годы. Андрея Кислицына арестовали по подозрению в получении взятки. На посту замминистра он отвечал за подготовку коммунальных объектов к зиме, повышение энергоэффективности и реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».