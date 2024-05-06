Новосибирский подросток изнасиловал восьмилетнюю девочку | 360°

Криминал 06 мая 2024, 09:29 Новосибирский подросток изнасиловал восьмилетнюю девочку Полиция в Новосибирской области заподозрила подростка в насилии над девочкой РИА «Новости»

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Полицейские в Новосибирской области задержали 15-летнего подростка, которого заподозрили в надругательстве над восьмилетней девочкой. Об этом сообщил «Коммерсант».

Подозреваемого доставили в отдел МВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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По данным газеты, юноша напал на школьницу в безлюдном месте и надругался над ней в одном из сел Новосибирской области.

Ранее в Московской области задержали уроженца Таджикистана, который пытался изнасиловать школьницу. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил дело на особый контроль. Аналогичный случай произошел в Дагестане, где мужчина планировал надругаться над девятилетним ребенком.