Новое уголовное дело завели против бывшего адвоката Пашаева
Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева завели новое уголовное дело. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заседание Московского гарнизонного военного суда.
«Вам известно, что в отношении вас завели еще одно уголовное дело? Вы проходите в нем в статусе подозреваемого», — сообщил судья Алексей Дерепко, рассматривающий ходатайство о продлении ареста Пашаева.
Бывший правозащитник ответил, что знает про это, однако без каких-либо подробностей.
Пашаева задержали 17 сентября 2024 года. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он убедил Алексея Блиновского, что сможет освободить от уголовной ответственности его и его супругу Елену за денежное вознаграждение.
За свои «услуги» Пашаев получил 300 тысяч долларов и не менее 18,5 миллиона рублей.