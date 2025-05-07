Новое уголовное дело завели на бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону

На экс-начальника УМВД Ростова-на-Дону Шпака возбудили еще одно дело о взятке

На бывшего главу управления МВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака завели второе уголовное дело по статье о получении взятки. Об этом ТАСС сообщили представители правоохранительных органов.

Шпака теперь подозревают в получении автомобиля BMW X7 от коммерческой структуры в обмен на покровительство.

В марте 2025 года полицейский оказался в центре другого уголовного расследования. Шпака заподозрили в участии в мошеннической схеме, связанной с незаконным начислением заработной платы подчиненному, а также получении туристических путевок общей стоимостью свыше 260 тысяч рублей. Ленинский суд арестовал его на два месяца.

Следствие считает, что в период с 2019 по 2023 год Шпак вместе с подчиненным присвоил около 300 тысяч рублей, начисленных фиктивно отсутствующему сотруднику.

Ранее стало известно, что большую часть взяточников в России ловят при получении сумм до 10 тысяч рублей.