Большую часть взяточников в России ловят при получении сумм до 10 тысяч рублей

В России большая часть взяточников попадается правоохранителям при получении сумм менее 10 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистику департамента при Верховном суде.

В частности, за мелкое взяточничество в 2024 году осудили 2305 человек, из них 149 женщин и пять рецидивистов, которые ранее попадались на получении взяток.

Суд отправил на небольшие сроки в колонии 24 человека, остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 миллиона рублей.

По статье о получении более крупных взяток за прошлый год приговоры вынесли 1633 человекам, среди которых 306 женщин. Суды отправили в колонии 710 человек. Среди осужденных — 43 работника следственных органов и прокуратуры, пять работников суда и почти 500 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Москве бывшего сотрудника полиции обвинили в получении взятки.